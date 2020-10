Helicóptero vai lançar chuva de pétalas de rosas em cemitérios de Osasco em homenagem às vítimas da covid-19

Os mortos em decorrência da covid-19 em Osasco serão homenageados neste Dia de Finados, na segunda-feira, 2 de novembro, com pétalas de rosas lançadas por um helicóptero sobre os cemitérios da cidade.

A iniciativa é da funerária Alpha Amare. “Será uma ação carregada de simbolismo e também de amor ao próximo. Vamos sobrevoar todos os cemitérios da cidade de Osasco com um helicóptero e fazer chover pétalas de rosas”, diz a empresa.

Até esta sexta-feira (30), Osasco registrou 831 mortes em decorrência da covid-19, segundo dados da Prefeitura.

O helicóptero vai levar uma faixa para homenagear os que partiram vítimas da pandemia e estimular as pessoas a manter cuidados para evitar a contaminação, como o distanciamento social, além de destacar a importância do amor ao próximo.

“É um ato singelo, mas de muito significado para nós, da Alpha Amare, que, ao contrário do que imaginam, não lidamos com a morte, cuidamos das vidas que mais importam para as pessoas que nos procuram”, diz a funerária. “Procuramos contar cada história, celebrar os momentos em que essas pessoas estiveram entre nós e fazer com que fiquem apenas os bons momentos, guardados no coração”, completa a empresa.