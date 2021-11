Cartão TOP vai substituir o BOM na EMTU, CPTM e Metrô; confira como vai funcionar

Durante a inauguração da estação João Dias, na Linha 9-Esmeralda da CPTM, o governador João Doria lançou o TOP, novo cartão de mobilidade para os transportes sobre trilhos e ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU na Região Metropolitana de São Paulo.

O novo cartão de mobilidade vai substituir o cartão BOM gradativamente. A novidade também vai permitir novas funcionalidades para os passageiros que utilizam o cartão de transporte sem interferir nos serviços e vantagens já presentes no BOM, como o desconto de R$ 1,50 na integração entre ônibus e trilhos.

Pela primeira vez, uma única plataforma agregará e integrará funções de pagamento de transporte, débito e crédito, e futuramente diversos outros serviços ao cidadão.

Serão oferecidos serviços financeiros, como a Conta Digital e o cartão multifuncional, que, além de cartão de transporte, também é cartão de débito e crédito aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos comerciais. O cidadão poderá escolher a opção apenas para o transporte.

Entre as outras novidades deste lançamento está a integração do cartão com o aplicativo TOP que, além da venda dos Bilhetes Digitais QR Code, também possibilita a gestão da conta digital e das funcionalidades de transporte, débito e crédito do cartão.

Outro diferencial que estará presente em período de teste na nova Estação João Dias é o pagamento por aproximação em duas catracas por meio das bandeiras Mastercard, Visa e ELO. Elas estão sinalizadas para facilitar o embarque. A compra de bilhetes também pode ser feita por meio do aplicativo TOP para celular, WhatsApp e máquinas de autoatendimento e estabelecimentos credenciados.

Calendário

Assim como o BOM, o Cartão TOP poderá ser usado para embarque nas linhas intermunicipais da EMTU na Região Metropolitana de São Paulo, na CPTM e no Metrô. A mudança de BOM para TOP começa no dia 5 de novembro com os cartões BOM Vale-Transporte e, a partir de dezembro, será ampliada para os cartões BOM Comum. Os cartões BOM Escolar, Sênior e Especial serão trocados no início de 2022.

O novo cartão poderá ser retirado gratuitamente em um dos postos presenciais ou entregue em domicílio (com custo de envio). O calendário, informações e locais de troca do cartão estão disponíveis em: www.boradetop.com.br. A data de fim do funcionamento dos atuais cartões BOM será divulgada nas próximas semanas.