Casa de apoio a idosos vai fazer drive thru de feijoada para arrecadar recursos em Osasco

O Centro de Assistência de Idosos Francisco de Assis (CAIFA), em Osasco, vai vender feijoada, com entrega no sistema drive thru, no sábado (1°). A iniciativa visa arrecadar recursos para ajudar a manter a instituição durante a pandemia de covid-19.

A feijoada, que deve ser encomendada antecipadamente, é vendida a R$ 50 e serve duas pessoas. Os interessados devem fazer o pedido via WhatsApp (11) 94719-0085. O pagamento deve ser feito via depósito no banco Bradesco, agência 1347, conta corrente 11978-4, CNPJ 060.550.183/0001-40.

O pedido poderá ser retirado no sábado (1°), das 12h às 15h, na rua Antônio Biscula, 16, no centro de Osasco. Não será necessário descer do carro. Mais informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp disponível para a encomenda da feijoada.

Serviço

Drive Thru de Feijoada Beneficente da CAIFA / Data: 1° de agosto, das 12h às 15h / Local: Rua Antônio Biscula, 16, centro de Osasco