West Side Gallery II: Itapevi terá o maior corredor de arte urbana da região

A partir desta segunda-feira (27), a Prefeitura de Itapevi vai promover o festival de grafite West Side Gallery II para a confecção do maior corredor de arte urbana da região. Serão mais de 5 mil m² de grafite estampados por 16 artistas mulheres do município e da Grande São Paulo.

Com a intenção de dar continuidade às intervenções artísticas pelo município, o objetivo do festival é seguir com a recuperação de paredes deterioradas ou pichadas. Serão grafitados 1.290,35 m² (435 metros lineares) nos muros no Corredor Oeste, deixando uma tela em branco para cada artista realizar o seu trabalho.

Desta vez, os grafites serão pintados na Avenida Feres Nacif Chaluppe, no trecho entre a delegacia de polícia e a parada de ônibus, próximo da estação de trem CPTM Itapevi. O intuito da iniciativa é também divulgar a arte do grafite para a população, além de agregar o patrimônio histórico e cultural de Itapevi.

As artistas participantes são Ana Mandalas, Tuka, Walléria, Letícia Oliveira, Beth Graffiti, Ju Vomero, Jess Vieira, Aline Awel, Ziza, Afolego, Kelly Reis, Carol Murayama, Jady Salvático, Gi Favetta, Mônica Barbosa e Chermie. Os estilos dos desenhos serão variados, entre figurativo e abstrato/geométrico. As pinturas serão realizadas com o material típico do grafite spray e também tintas látex.

Artistas de Itapevi

Itapevi conta com alguns nomes locais, como a artesã Ana Mandalas, de 33 anos, que nasceu e cresceu no município. Tuka, de 32 anos, é outra munícipe que vai expor a sua arte no corredor. Ela estudou Desenho Industrial (Design), onde obteve seu primeiro contato com a área tipográfica, e depois licenciatura em Artes Visuais. Atualmente, além de artista, é arte educadora e orientadora em projetos sociais, oficinas e eventos culturais.

Outro destaque é Walléria, 24, que também nasceu e cresceu no município. Ela é publicitária, apaixonada por letras e deseja impactar as pessoas por meio da sua arte com frases positivas.

As artistas passarão uma semana empenhadas nos seus desenhos. Para esta edição, serão trazidas artistas mulheres da nova geração, revelando novos talentos no cenário da arte urbana brasileira.

A idealização do projeto é da Prefeitura, com patrocínio da empresa Código Engenharia e curadoria e produção do Instagrafite. Junto à pintura do Corredor Oeste, a Prefeitura irá adicionar a arte urbana no Skate Park Itapevi, maior complexo para prática deste esporte na região.