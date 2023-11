Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo no Jardim Itaquiti no dia 29

Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo no Jardim Itaquiti no...

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza na próxima quarta-feira (29) processo seletivo no bairro Itaquiti para vagas no Supermercado São Vicente.

A seleção é a terceira que o orgão faz fora do Ganha Tempo, no projeto Casa do Trabalhador no seu Bairro.

Há oportunidades para Ajudante de Açougue, Balconista de Frios, Operador de Caixa e Repositor – todos sem necessidade de experiência -, e também para Padeiro – esta com exigência de pelo menos seis meses de experiência na função.

O processo seletivo será no dia 29 de novembro (quarta-feira), das 9h às 13h, na rua Gov. Adhemar de Barros, 45 – Jardim Itaquiti (na região do Jardim Belval).

Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e Ensino Médio completo. É necessário comparecer ao local no horário informado com documentos pessoais e currículo atualizado.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, assistência médica Unimed, assistência odontológica Bradesco Dental e/ou Uniodonto, vale-transporte e Gympass.

Mais informações podem ser obtidas na Casa do Trabalhador, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro, dentro do Ganha Tempo Municipal.