Osasco vence o duelo regional contra o Barueri no primeiro jogo sem Fabiana

O Osasco superou o Barueri em seu primeiro jogo sem a central Fabiana, que rescindiu contrato nesta quarta-feira (22) com o clube.

publicidade

As atletas treinadas por Luizomar de Moura não tiveram dificuldade e venceram as meninas do técnico Wagner Coppini, o Wagão, por 3×0 em jogo disputado no Ginásio José Corrêa.

O destaque da partida foi a estreia da central norte-americada Brionne Butler, que debutou fazendo 10 pontos, sendo 3 em bloqueios.

publicidade

O próximo desafio do Osasco Vôlei será no domingo (26), às 18h30, contra o Pinheiros, no Ginásio José Liberatti.

Já o Barueri vai encarar o poderoso Minas no sábado (25), às 21h, na casa das adversárias.

Fabiana

publicidade

A central Fabiana se posicionou nas redes sociais nesta quarta-feira (22) sobre sua saída do Osasco. Ela tranquilizou os fãs dizendo que está bem de saúde mental e que essa é apenas uma pausa na carreira e não a aposentadoria.

“Isso não é um adeus, espero encontrá-los novamente nas quadras”, disse.