Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo para 150 vagas de operador de logística na terça-feira (16)

Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo para 150 vagas de...

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta terça-feira (16), às 9h, processo seletivo para 150 vagas de operador de logística. A seleção será no Ginásio José Corrêa (Rua Guilherme P. Guglielmo, 1.000 – Centro).

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo. Não é preciso ter experiência.

A empresa oferece:

Salário de R$ 1.787,00;

Vale-transporte ou ônibus fretado;

Vale-refeição ou alimentação de R$ 19,00/dia;

Convênio médico e odontológico;

Cesta básica.

O local de trabalho é em Cajamar, nos seguintes horários:

Diurno – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábados das 8h às 12h;

Noturno – de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 3h48 e sábados das 22h às 7h15.

Os interessados devem comparecer no local, no dia e hora mencionados, com documentos e currículo atualizados.