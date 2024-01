Oeste Barueri perde para o Palmeiras, mas se classifica na Copinha

O Oeste perdeu para o Palmeiras por 4×1 em partida realizada pela Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (10) na Arena Barueri. O jogo chegou a ficar paralisado por 1 hora devido à chuva que causou queda de luz no estádio.

Mesmo com este resultado, o time barueriense conseguiu se classificar para a fase do mata-mata contra os melhores colocados do Grupo 23. O Palmeiras joga com o Sport, que acabou na 2ª colocação de sua chave, enquanto o Oeste vai enfrentar o Aster Itaquá, que ficou no topo da tabela.

Entrada com ingresso antecipado

O Palmeiras vai jogar neste sábado (13), em horário ainda a ser definido, na Arena Barueri, onde receberá o Sport Recife pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Junior 2024.

Segundo a Secretaria de Esportes de Barueri, a partir desse jogo, os torcedores só poderão entrar no estádio com o ingresso on-line gratuito via site Sympla. A medida é para controle do público, melhor organização e maior segurança de todos.