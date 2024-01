A Polícia Militar realiza a Operação Força Total na tarde desta sexta-feira (12) em Osasco.

publicidade

A operação vai garantir o reforço do patrulhamento, com o apoio tático e especializado de 20 viaturas da Força Tática e 10 viaturas do 5º Batalhão de Ações Especiais (BAEP), incluindo o Pelotão de Canil da unidade.

Segundo a PM, a ação visa o combate ao tráfico de drogas e prisão criminosos foragidos da justiça.