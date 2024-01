Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo para empresa CSU

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo descentralizado para vagas de atendimento em telemarketing para a empresa CSU.

publicidade

A empresa oferece salário de R$ 1.324,00, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, descontos parceiros, cursos gratuitos, seguro de vida, massoterapia, consultas médicas, parceria SESC, auxílio creche e salário família.

Os candidatos devem ser maior de 18 anos, estar com documentos em dia e ter o ensino médio completo, além de flexibilidade de horário.

publicidade

Os interessados devem retirar carta de encaminhamento no guichê 20 do setor amarelo da Casa do Trabalhador (dentro do Ganha Tempo) até às 12h do dia 31.

O processo seletivo será realizado na CSU (Rua Piauí, 136 – Nova Aldeinha, Barueri) no dia 1º, apenas para quem pegou a carta e garantiu seu nome na lista .