Suspeito de pedofilia é preso em Cotia

Na manhã desta segunda-feira (29), a Promotoria de Justiça de Cotia e o 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prenderam um suspeito de pedofilia no Morro do Macaco, em Cotia.

publicidade

O homem é investigado por estupros de vulneráveis e divulgação de material contendo pornografia infantil.

Os trabalhos da Operação Woodsman, que chegou até o suspeito, contaram com a atuação dos promotores Filipe Viana de Santa Rosa e Marcelo Silva Cassola. Segundo os membros do Ministério Público, as investigações prosseguem, sendo agora necessária a identificação das vítimas.

publicidade

Pessoas da região que tiverem informações podem colaborar procurando a Promotoria de Cotia, situada à Rua Topázio, 526, Jardim Nomura.