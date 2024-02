Casa do Trabalhador de Barueri realiza seleção para vagas em telemarketing na CSU no dia 5

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza no próximo dia 5 mais um processo seletivo na Aldeia de Barueri, na empresa CSU, para vagas de Atendimento Telemarketing.

Para participar, o candidato tem de ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e estar com os documentos em dia.

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador (dentro do Ganha Tempo) até às 12h do dia 4 de março para pegar a carta de encaminhamento no guichê 20. Só entrarão na CSU no dia 5 quem tiver pegado a carta e deixado registrado o nome para o processo seletivo

Os selecionados realizarão atendimento telefônico para esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas; registro de interações e tratamento empático, cumprimento de metas e indicadores.

A empresa oferece salário de R$ 1.324,00, bonificação média de R$ 150,00, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, descontos especiais, cursos e treinamentos gratuitos, seguro de vida, massoterapia, consultas médicas, parceria SESC, auxílio creche, salário família, programa de empregabilidade e voluntariado.