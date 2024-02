Centro de Cotia recebe ações educativas contra trabalho infantil

Integrantes do Conselho Tutelar e da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cotia estiveram em diversos estabelecimentos comerciais da região central para mais uma ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no início desta semana.

Além de distribuir material educativo, a equipe orientou os comerciantes e seus funcionários a denunciarem e jamais compactuarem com a exploração da mão de obra infantil. “Esta ação é muito importante porque serve para tirarmos dúvidas. Muita gente acha que pode compensar algum tempo ocioso da criança atribuindo a elas obrigações de uma pessoa adulta. A criança tem que brincar, estudar, ser protegida e não explorada como mão de obra”, disse Mara Franco, secretária de Desenvolvimento Social.

“Estamos atentos à situação de vulnerabilidade de muitas famílias, por isso mantemos importantes programas sociais e temos os CRAS e CREAS espalhados por toda a cidade para acolher e auxiliar estas famílias”, completou a secretária.

A pasta explica que a exploração infantil está em ações como colocar crianças para vender balas no semáforo, por exemplo, ou atrás de um balcão de atendimento e até pedindo esmola. As orientações passadas pelo PETI estimulam as pessoas a abordarem crianças ou adolescentes nestas condições, verificarem de onde são, se estudam, se são de Cotia e acionarem o Conselho Tutelar que tomará todas as medidas legais possíveis para sanar a exploração.

O Conselho Tutelar tem unidade em Cotia e em Caucaia do Alto. O atendimento ao público é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, em caso de emergência, denúncias podem ser feitas para a Polícia (190), Guarda Civil (153) ou Disque Denúncia (181).

CONSELHO TUTELAR DE COTIA

Endereço: Rua Jorge Caixe, 306 – CESEP

Telefone: (11) 4703-1618

Atendimento ao Público: das 8h às 17h

CONSELHO TUTELAR DE CAUCAIA DO ALTO

Endereço: Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, 157

Telefone: (11) 4242-0110 | (11) 4611 – 1793

E-mail: [email protected]

Atendimento ao Público: das 8h às 17h

CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social

Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedros, 1565- Jd Nomura

Telefone: 4614-5622

Unidade Avançada do CREAS Caucaia do Alto

Endereço: Rua Benedito Pires da Silva Sobrinho, 157- Jd Planalto