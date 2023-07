Casa do Trabalhador de Barueri recruta balconistas e açougueiro na terça-feira (1º)

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza na terça-feira (1º) a intermediação da contratação de balconista de frios, balconista de padaria e açougueiro para uma rede de atacado e varejo.

Os requisitos para as vagas é ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na função.

A empresa oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, refeição no local, vale-transporte e os seguintes salários:

Balconista de frios: R$ 1.606,00;

Balconista de padaria: R$ 1.606,00;

Açougueiro: R$ 2.220,00.

O processo seletivo está marcado para terça-feira (1º), das 9h às 10h, no Setor Amarelo do Ganha Tempo (Rua Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro). Os interessados deverão comparecer com documentos pessoais, currículo atualizado e caneta.