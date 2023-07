Lojas Avenida chega a São Paulo e abre primeira loja em Carapicuíba

Popular no Centro-Oeste do Brasil, a rede varejista de moda e produtos para casa Lojas Avenida abre na próxima semana as portas de sua primeira loja em Carapicuíba. A novidade marca a chegada do grupo ao estado de São Paulo.

A unidade será localizada na Avenida Rui Barbosa, 392, no Centro de Carapicuíba, e vai gerar 16 empregos diretos e outros 100 indiretos. A inauguração está marcada para o dia 4 de agosto.

Atualmente, a marca conta com mais de 130 unidades espalhadas em 12 estados brasileiros. Até o final deste ano, a rede pretende abrir mais 25 Lojas Avenida no país.

