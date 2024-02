Casa do Trabalhador de Barueri reúne 22 vagas de emprego nesta semana; confira

Casa do Trabalhador de Barueri reúne 22 vagas de emprego nesta semana;...

Nesta semana, a Casa do Trabalhador de Barueri disponibiliza 22 vagas de emprego em diversas funções e áreas. As oportunidades são com carteira assinada.

publicidade

Os salários variam entre R$ 1.000 e R$ 3.600, de acordo com o cargo. Além disso, a maioria das funções contam com benefícios como vale transporte e vale alimentação.

Confira as vagas disponíveis nesta semana:

Fiscal de Transporte

Auxiliar de limpeza

Motorista de caminhão

Auxiliar de mecânico autos

Porteiro

Movimentador de mercadoria

Manobrista

Auxiliar de logística

Estágio – auxiliar administrativo

Controlador de acesso

Vendedor automotivo

Operador de telemarketing

Técnico em eletromecânica

Recepcionista

Auxiliar de Cozinha

Atendente de padaria

Motorista carreteiro

Impressor de silkscreen

Como se candidatar às oportunidades:

Os interessados nas vagas de emprego podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador de Barueri (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).

publicidade

Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade de acessar os serviços, pode ir diretamente até a Casa do Trabalhador. As cartas de encaminhamento são limitadas.

Veja detalhes das vagas abaixo: