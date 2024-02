Força Tática prende dois procurados pela Justiça e recupera moto furtada em Osasco

Dois criminosos procurados pela Justiça foram presos por uma equipe de Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar, em Osasco, no sábado (17). Durante as ações, uma motocicleta que havia acabado de ser furtada foi recuperada.

A primeira abordagem foi na rua Santos Futebol Clube, quando os policiais suspeitaram da atitude de um homem que correu para uma adega ao perceber a presença da viatura. Ele foi detido e foi constatado um mandado de prisão por roubo.

Mais tarde, a equipe realizou outra abordagem, desta vez na rua Maria Fausta Alves, após suspeitar de um homem que trafegava com uma motocicleta sem emplacamento. O indivíduo foi detido e foi constatado que o veículo havia sido furtado em outro ponto da cidade.

Um criminoso procurado por tráfico de drogas também foi preso pela PM, após ser abordado na Avenida Getúlio Vargas. Todas as ocorrências foram apresentadas no 5º Distrito Policial de Osasco.