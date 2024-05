Casa do Trabalhador de Jandira anuncia vagas de emprego na Quartzolit

A Casa do Trabalhador de Jandira anuncia novas vagas de emprego na Quartzolit, líder mundial na produção de argamassas industrializadas. As oportunidades abrangem diferentes áreas e perfis.

publicidade

Segundo a Prefeitura, há pelo menos 5 vagas para cada um dos seguintes cargos: auxiliar de limpeza, líder de limpeza, jardineiro, auxiliar de jardinagem, auxiliar de serviços gerais e operador de máquina tripulada.

Os salários variam de R$ 1.499,60 a R$ 2.273,99, acrescidos de vale-transporte.

publicidade

Veja as informações e requisitos de cada cargo:

Auxiliar de Limpeza

Perfil: masculino e feminino;

Idade: de 25 a 55 anos;

Experiência: necessária;

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Salário: R$ 1.590,00 + vale-transporte.

Líder de Limpeza

Perfil: masculino e feminino;

Idade: de 25 a 55 anos;

Experiência: liderança;

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Salário: R$1.734,08 + vale-transporte.

publicidade

Jardineiro

Perfil: masculino e feminino;

Idade: de 25 a 55 anos;

Experiência: necessária;

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Salário: R$1.671,47 + vale-transporte.

Auxiliar de Jardinagem

Perfil: masculino e feminino;

Idade: de 25 a 55 anos;

Experiência: necessária;

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Salário: R$1.499,60 + vale-transporte.

Auxiliar de Serviços Gerais

Perfil: masculino e feminino;

Idade: De 25 a 55 anos;

Experiência: necessária;

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Salário: R$1.590 + vale-transporte.

publicidade

Operador de Máquina Tripulada

Perfil: masculino e feminino;

Idade: De 25 a 55 anos;

Experiência: necessária;

Formação: curso profissionalizante;

Salário: R$2.273,99 + vale-transporte.

Os interessados devem entregar seus currículos até esta sexta-feira (24), das 8h às 17h, na Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes. Outra opção é enviar o currículo por e-mail para [email protected], com o assunto “Quartzolit”.