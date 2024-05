Idoso de 73 anos que desapareceu, em Jandira, é encontrado morto

Uma família de Jandira busca respostas sobre a morte de Aldevino Adão Henrique Gonçalves, de 73 anos. Ele estava desaparecido há quase 30 dias, quando foi visitar familiares no município, pediu para ir ao banheiro e não foi mais visto.

Com o desaparecimento, desde o dia 24 de abril, os dois filhos do idoso não descansaram mais. Foi quase um mês de medo, preocupação e informações desencontradas. “Não tinha vontade de dormir, a gente não comia. Foi um inferno mesmo, um tormento”, lamentou Andrea Henrique, filha de Aldevino, à reportagem da Record TV.

O idoso foi encontrado sem vida após supostamente ter sido vítima de atropelamento pela rodovia Anhanguera, altura do km 25, no dia 14 de maio. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital de Cajamar, onde não resistiu e morreu no dia seguinte.

Um dia antes da morte de Adelvino, os filhos dele receberam um vídeo no qual uma mulher o encontra, na região do Jaraguá, e o idoso aparece desorientado e com o nariz machucado. “Quando eu vi o vídeo, a minha vida voltou ao normal. Ali eu pensei, ele vai voltar para casa”, comentou o outro filho.

Rapidamente, foram até o endereço, mas ao chegarem lá, o idoso tinha desaparecido outra vez. “Ela devia ter amarrado ele, ter preso em um cômodo. Porque ele não gostava que ficassem o segurando”, disse Andrea.

As buscas pelo idoso continuaram. Até que, ainda segundo a reportagem, na segunda-feira (20), os familiares de Adelvino receberam uma ligação da delegacia, informando que o corpo dele estava no Instituto Médico Legal (IML).

“Eu ficava imaginando ele descendo nessa rua, mas agora ele nunca mais irá voltar”, lamentou a filha dele. A família quer entender o que aconteceu com Adelvino. “Isso não pode cair no esquecimento. É uma vida”, finalizou o outro filho do idoso.

Com informações da Record TV