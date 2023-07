Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para jardineiro, auxiliar de produção e líder noturno

Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para jardineiro, auxiliar de...

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta terça-feira (1º) processo seletivo para três cargos: jardineiro, auxiliar de produção e líder noturno.

As vagas estão disponíveis tanto para homens quanto para mulheres com até 45 anos de idade, que tenham concluído o Ensino Médio e residam em Jandira ou região.

Além do salário, são oferecidos vale-transporte e cesta básica.

As seleções serão realizadas a partir das 9h, na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570 – Vila Mercedes).

Os interessados devem comparecer no dia e hora marcados com os documentos pessoais com foto e currículo atualizado.

