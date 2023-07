Radar de Barueri passa por inspeção nesta quarta-feira (2)

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) fará nesta quarta-feira (2), às 10h, verificação metrológica no radar instalado na Estrada dos Romeiros, altura da rua Antônio Saviano, sentido Santana de Parnaíba, em Barueri.

A verificação metrológica dos radares leva de 20 minutos até uma hora envolve os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento.

A inspeção é anual e obrigatória.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar com a verificação do Ipem-SP em dia, sob risco de cancelamento da multa.

O Ipem é uma autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e delegado do Inmetro.