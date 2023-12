Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para o Assaí Atacadista

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para vagas no Assaí Atacadista.

publicidade

As vagas disponíveis são:

Atendente de Cartões;

Auxiliar de Açougue;

Operador de Loja;

Os requisitos para participar da seleção são:

Masculino e Feminino;

Idade entre 19 e 40 anos;

Sem experiência na função;

Ensino Médio completo;

Residir em Jandira, Barueri, Osasco e Carapicuíba.

publicidade

O estabelecimento oferece salário de R$1.786,20, além de benefícios.

O processo seletivo será realizado nos dias 6 e 7, 13 e 14 de dezembro, a partir das 9h. Os candidatos devem comparecer nos dias e horários mencionados na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) com documentos pessoais e currículo atualizado.