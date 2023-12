Extravio de Contrato Social / NIRE

A empresa MICHELE RODRIGUES MODAS – CNPJ 04.928.501/0001-93, neste ato representado pela Sra. MICHELE RODRIGUES única sócia administradora da empresa, vem por meio desta publicação, registrar a perda da via original dos documentos de Constituição da empresa registrados na JUCESP em 06/02/2002, dos quais constavam informações divergentes em relação ao NIRE, pois o NIRE chancelado diverge do NIRE atribuído ao documento. Tal fato gerou um Bloqueio Parcial no cadastro da empresa junto a JUCESP. O NIRE correto da empresa é de nº 35118441093 e o NIRE chancelado nos documentos é de nº 35118441085. Declaramos a perda do documento a quem possa interessar, para fins de regularizar o cadastro da empresa junto a JUCESP.