Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para vagas de auxiliar de limpeza e de produção

A Casa do Trabalhador de Jandira vai realizar dois processos seletivos nessa semana. O primeiro será nessa quarta-feira (19) para 10 vagas de auxiliar de limpeza.

Nesse processo podem se candidatar mulheres que tenham entre entre 35 e 50 anos, residentes em Jandira ou regiões próximas e com Ensino Fundamental completo.

Para participar do processo é preciso ter experiência na área. O salário oferecido é de R$ 1.480,00, além de vale-transporte, vale-alimentação e vale-refeição. As candidatas devem comparecer na Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes – dentro do estacionamento do Supermercado Lopes), no dia 19 de julho, a partir das 10h.

Auxiliar de produção

Na quinta-feira (20), será a vez do processo seletivo para 150 vagas de auxiliar de produção.

As vagas são destinadas a homens a partir de 19 anos com Ensino Médio completo e residentes em Jandira ou região. Não é necessário ter experiência na área. O salário é de R$ 1.960,00, além de vale-transporte, cesta básica, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados em participar do recrutamento devem comparecer na Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes – dentro do estacionamento do Supermercado Lopes), no dia 20 de julho, a partir das 9h.

Em ambos os processos os candidatos devem comparecer com documentos pessoais e currículos atualizados.