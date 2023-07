Osasquense se destaca e conquista prêmio no sub-16 de xadrez, em Santa Catarina

Os enxadristas Ramon Santana e Vitor Carvalho, representantes do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco, participaram do Aberto Floripa Winter, em Florianópolis, Santa Catarina. A competição foi realizada no último domingo (16).

Vitor Carvalho terminou na 16ª posição, com seis pontos. Ele ganhou o prêmio de melhor enxadrista sub-16 e, de quebra, somou mais vinte pontos de rating Fide, rompendo novamente a barreira dos 2.100 pontos. “Isso quer dizer que temos em Osasco o melhor jogador sub-16 do Brasil. Com uma pontuação altíssima no Rating Fide”, disse o mestre Fide, Wagner Madeira.

Já Ramon Santana não reeditou as últimas boas atuações e ficou na 38ª colocação, ao fazer 5 pontos.

O torneio internacional também contou com vários titulados. O GM Darcy Lima, enxadrista sênior que voltou a jogar como nos seus melhores tempos, marcando sua vitória. Ele fez 7 pontos em 9 e superou no critério de desempate o MF Kauã Marques, vice-campeão.

