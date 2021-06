Casal de Osasco ganha R$ 23 mil em novo quadro no “Domingo Legal”

Um casal de Osasco ganhou R$ 23 mil na estreia do quadro “Quem Arrisca Ganha Mais” no programa “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli no SBT, neste domingo (20).

Na nova atração, duas duplas de participantes recebem, no início do game, R$ 50 mil para cada dupla gastar nas lojas Havan. As gravações acontecem na recém inaugurada loja da rede em Osasco.

As duplas de competidores poderão escolher seus itens e, após terminarem as compras, retornam ao palco do “Domingo Legal” para defenderem os prêmios que escolheram e ainda tentarem levar os do oponente.

Os times encaram quatro provas e utilizam seus prêmios para terem a chance de realizá-las. Caso consigam concluir o desafio, garantem o valor que disponibilizaram previamente. Caso não completem a prova, os prêmios colocados em jogo por eles irão para a dupla rival. E, ainda, se nenhuma das duas duplas conseguir vencer, o valor retorna para a loja.

Na última prova da estreia do quadro, o casal Hemily e Felipe, de Osasco, disputou R$ 40 mil com André e Elaine, de Brusque (SC). Quem montasse primeiro três cubos com peças de um quebra-cabeça somaria a quantia ao que já havia sido conquistado até o momento.

O casal catarinense acabou levando a melhor e conquistou um prêmio total de R$ 77 mil. Os osasquenses Hemily e Felipe ficaram com R$ 23 mil.

Interessados em participar do quadro “Quem Arrisca Ganha Mais” no “Domingo Legal” podem se inscrever neste link.