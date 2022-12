Casal é preso com 8 tijolos de maconha ao sair da estação Itapevi

Um casal foi preso em flagrante nessa terça-feira (27) quando saia da estação ferroviária de Itapevi. Eles estavam com 8 tijolos de maconha que foram apreendidos pelas equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar.

Os policiais haviam sido informados sobre as características do casal suspeito de transportar as drogas no interior do trem. A equipe então se posicionou na saída da Estação de Itapevi e conseguiu abordar o casal. Com eles, os policiais localizaram na mochila usada para transportar os 8 tijolos de maconha. O homem alegou que receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga.

O casal foi conduzido à delegacia da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

