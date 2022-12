Com a ajuda de cães, Polícia localiza mais de 500 porções de drogas em Carapicuíba

Com a ajuda de cães, Polícia localiza mais de 500 porções de...

Nesta terça-feira (27), o 5° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizou, com a ajuda do cão farejador Aruck, mais de 500 porções de drogas que estavam escondidas na Comunidade Murão, na Avenida Marginal do CSU, em Carapicuíba.

Os policiais estavam fazendo uma incusão na área com os cães farejadores quando os entorpecentes foram localizados.

No total, foram apreendidos 124 porções de maconha, 228 porções de cocaína, 169 pedras de crack e R$ 32,00 em dinheiro, escondidos em um barraco.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial. Ninguém foi preso.