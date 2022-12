Policiais Militares ajudam gestante em trabalho de parto em Itapevi

Policiais Militares do 20° Batalhão da Polícia Militar ajudaram uma gestante em trabalho de parto na tarde de ontem (27) em Itapevi.

O caso aconteceu na rua Berenice Maria Souza, na Vila Santa Flora, quando os agentes foram solicitados por um indivíduo que pediu ajuda, pois sua esposa estava em trabalho de parto.

A equipe adentrou a residência e deparou com a senhora sentada em um colchão já com as contrações.

Diante dos fatos, a equipe prestou total apoio referente aos procedimentos visando segurança e saúde tanto da mãe quanto do bebê.

A criança, ainda com o cordão umbilical, permaneceu nos braços da mãe, e a placenta foi colocada em uma sacola para deslocamento até o hospital.

Com apoio da ambulância, mãe e bebê foram encaminhadas ao Hospital Geral de Itapevi, onde permaneceram sob cuidados médicos.