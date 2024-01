Casal pede corrida por app para levar drogas à casa de shows em Alphaville e acaba preso em Osasco

Um homem de 34 anos e uma mulher, de 22, foram presos ao serem flagrados pela Polícia Militar Rodoviária transportando porções de drogas em carro de aplicativo, em Osasco, na madrugada de segunda-feira (22). O casal tinha como destino uma casa de shows em Alphaville, bairro entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) faziam patrulhamento, quando desconfiaram da atitude do passageiro de um veículo, que tentou esconder o rosto ao perceber a aproximação dos policiais.

Durante a abordagem, foi constatado que o casal acionou uma corrida por aplicativo para levar as drogas de uma casa de shows em Alphaville para outra na República, no centro de São Paulo. Com os passageiros, foram apreendidos cerca de 84 comprimidos de ecstasy, 45 porções de cocaína e 34 frascos de lança-perfume.

Os dois foram conduzidos ao 5º DP de Osasco, onde permanecem à disposição da justiça e o caso foi registrado como tráfico de drogas. Já o motorista foi liberado por não ter envolvimento com o crime.