Santana de Parnaíba ganhará nova UBS e mais um colégio nos próximos dias

A Prefeitura de Santana de Parnaíba vai entregar à população duas obras: a Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Ingaí, e o colégio Carlos Alberto, localizado no 120.

A cerimônia de entrega da UBS do Ingaí será nesta sexta-feira (26), às 17h, na Estrada do Ingaí, 2.000. A nova unidade oferecerá atendimentos de clínica médica, ginecologia, obstetrícia, odontologia, pediatria e psicologia.

Já o novo colégio da cidade, Carlos Alberto, que além das salas de aulas, contará com laboratórios de informática, biblioteca, auditório e ginásio poliesportivo (com medidas oficiais), está previsto para ser inaugurado no dia 3 de fevereiro.