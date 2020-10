Casal que deu cerveja para cachorro será investigado por maus-tratos

Um homem que apareceu oferecendo cerveja para um filhote de cachorro em um vídeo publicado nas rede sociais será investigado por maus-tratos. O vídeo publicado por uma mulher recebeu uma série de críticas e foi retirado do ar.

Nas imagens, um rapaz aparece colocando uma lata de cerveja na boca do filhote, que toma a bebida alcoólica. “Êêê bicha boa, é bicha que bebe com o pai. Toma, toma, vai, vai… Até o final, vai matar, vai matar, vai, vai, vai, vai”, brinca o homem.

Após a repercussão, o caso chegou à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba (DPMA), que deu início à investigação. Nesta segunda-feira (19), agentes da delegacia compareceram à casa da mulher que fez a publicação para cumprir o mandado de busca e apreensão, mas foram informados de que a dona do animal havia se mudado.

De acordo com o delegado Matheus Layola, o caso aconteceu no bairro Taboão, em Curitiba, no Paraná, e o vídeo foi postado em uma rede social no dia 10 de outubro. Layola espera que o casal se apresente à delegacia para prestar esclarecimentos. Eles devem responder pelo crime de maus-tratos a animais.

