Luan Santana desabafa após fim do noivado com Jade Magalhães: “choramos tanto”

Na noite desta segunda-feira (19), o cantor Luan Santana abriu o coração e desabafou sobre o término do noivado com Jade Magalhães, em uma publicação no Instagram. O artista revelou que o fim do relacionamento aconteceu semanas antes de anunciarem publicamente e que teve muito choro.

“Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos”, contou Luan, no longo texto que fez relembrando alguns dos momentos que viveu com a modelo.

Os rumores do fim do relacionamento de 12 anos começaram após os famosos serem vistos sem aliança. Nesta segunda-feira, a separação foi confirmada por Jade nas redes sociais. “Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim”, escreveu a influencer.

Luan Santana e Jade Magalhães tinham planos para casar neste ano, mas teriam sido impedidos por conta da pandemia. Este não foi o único casal de famosos a romper durante a quarentena. O fim do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita também pegou muitos fãs de surpresa e esteve entre os assuntos mais comentados na internet.