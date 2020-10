Emidio diz que há articulação de Bolsonaro para enfraquecer sua candidatura em Osasco

Ao confirmar a mudança de seu vice, o candidato a prefeito de Osasco Emidio de Souza (PT) cita uma suposta articulação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para enfraquecer sua candidatura, já que ele é “hoje um dos candidatos a prefeito com a maior ligação com o ex-presidente Lula entre petistas do estado”, diz nota da assessoria.

Emidio tinha como vice o pastor Silvio Neves, do PTB, mas teve de substituí-lo após intervenção do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos apoiadores de Bolsonaro, que proibiu alianças do partido com o PT e outras legendas que fazem oposição ao presidente.

“A tentativa do Roberto Jeferson prejudicar a minha campanha e favorecer os aliados de Bolsonaro é absurda”, afirmou Emidio, nesta segunda-feira (19).

“Deixo a condição de vice, mas não deixo a campanha”, diz pastor

O pastor Silvio Neves reclamou da intervenção da liderança de seu partido e diz que vai continuar participando da campanha de Emidio. “Meu projeto é eleger o Emidio prefeito, pois é isso que a cidade precisa. Deixo a condição de vice, mas não deixo a campanha. Se eu já estava 100% focado no projeto, agora estou 200%. Vamos eleger o Emidio prefeito”, disse.

A nova vice de Emidio é a professora da rede municipal Zélia Lucas, ligada ao PT. Moradora da Chácara Fazendinha, ela é natural de Osasco, tem 55 anos, três filhos e quatro netos. “Osasco terá uma vice-prefeita que quer ajudar o Emidio a governar sem deixar ninguém pra trás, olhando para os negros, para as mulheres, enfim, para aqueles que mais precisam”, afirmou ela.