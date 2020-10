Assediador passa a mão em mulher e é detido por populares em Carapicuíba

Um assediador que passou a mão no corpo de uma mulher que chegava em casa acabou detido por populares logo após a importunação sexual, na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, na noite desta segunda-feira (19).

A importunação sexual foi filmada por câmera de segurança de um imóvel próximo. As imagens mostram que a vítima caminhava para a casa quando foi abordada pelo homem.

Ele passou por ela e voltou enquanto a mulher abria o portão. Ele se aproximou, disse algo para ela, que virou as costas. Então, o homem passou a mão no corpo dela, que virou e lhe deu um tapa no ombro. Ele saiu correndo. Pouco depois, acabou rendido por pessoas que estavam perto até a chegada da Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada no 1º DP de Carapicuíba.

Confira imagens do crime divulgadas pelo portal “Gazeta de Carapicuíba”:

