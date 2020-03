Casos suspeitos de coronavírus sobem 121% no fim de semana em Osasco

O número de casos suspeitos do novo coronavírus notificados mais que dobrou neste fim de semana em Osasco. Até sexta-feira (20), eram 218 suspeitas, e neste domingo (22), eram 483 casos suspeitos notificados, segundo boletins divulgados pela Prefeitura. A alta é de 121,5%.

A cidade tem até o momento seis casos confirmados, mas há alguns que já deram positivo no primeiro teste, na rede particular, e aguardam a contraprova do Instituto Adolfo Lutz, para que haja confirmação oficial.

De acordo com a Prefeitura, “todos os casos confirmados estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde de Osasco. As pessoas estão em isolamento domiciliar e com boas condições clínicas de saúde”.

Segundo o prefeito Rogério Lins, a cidade tem casos confirmados ou potenciais do novo coronavírus em 22 bairros. Entre eles, Jardim Veloso, Santo Antonio, Rochdale, Helena Maria, City Bussocaba, Bandeiras, Km 18, São Pedro, Vila Yara, Jardim Wilson, Bussocaba e Umuarama.

Dos 483 casos suspeitos notificados em Osasco até este domingo, 61 foram descartados e 416 estão em análise, segundo dados oficiais.

Até o momento não há nenhuma morte com suspeita de coronavírus registrada no município, diz a Prefeitura. Em todo o estado, já foram registradas 22 mortes relacionadas à pandemia. Na região, há seis óbitos com suspeita da doença, dos quais três em Barueri, dois em Itapevi e um em Santana de Parnaíba.

Boletim sobre a situação da pandemia do novo coronavírus em Osasco até este domingo (22/03):

Boletim sobre a situação da pandemia do novo coronavírus em Osasco até sexta-feira (20/03):

Em vídeo, prefeito Rogério Lins fala sobre ações de combate ao coronavírus em Osasco neste domingo (22):