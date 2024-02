Castello Branco, em Barueri, tem lentidão nesta sexta-feira (9)

Os motoristas que trafegam pela rodovia Castello Branco, na altura de Barueri, já encontram lentidão, no final da tarde desta sexta-feira (9), saída para o período de Carnaval.

O tráfego segue congestionado do Km 18 ao km 26, no sentido interior, de acordo com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Já no sentido à capital paulista, o fluxo segue normal.

São esperados mais de 2 milhões de veículos nas principais rodovias que passam pela região Oeste entre hoje e a Quarta-Feira de Cinzas (14).