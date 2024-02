Carnaval deve movimentar cerca de 2 milhões de veículos nas principais rodovias da região

Cerca de 2 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias da região: Castello Branco, Raposo Tavares e Rodoanel durante o Carnaval.

No trecho Oeste do Rodoanel, são estimados 1,2 milhões de veículos entre sexta-feira (9) e a Quarta-Feira de Cinzas (14). De acordo com a CCR RodoAnel, concessionária que administra a rodovia, o fluxo intenso está previsto entre 15h e 19h de sexta, e das 9h às 12h do sábado.

Já no Sistema Castello-Raposo, administrado pela CCR ViaOeste, a previsão é de que mais de 778 mil veículos irão trafegar de meia-noite de sexta-feira (9) até às 0h de quarta-feira (14), entre saída e chegada à Capital no Carnaval.

Na sexta-feira (9) a previsão é que o movimento de veículos seja maior das 15h às 20h, no sentido interior. No retorno, a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido Capital na terça (13/02), das 15h às 20h. E na quarta-feira (14), das 8h às 10h.