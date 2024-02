Raposo Tavares vai voltar a ter radares fixos

As rodovias estaduais paulistas geridas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), como é o caso da Raposo Tavares e da SP-29 (antida Estrada da Roselândia), vão voltar a ter radares fixos ainda este ano, segundo matéria divulgada pelo UOL. A Raposo é administrada pelo DER de Cotia até São Paulo (no restante é concedida).

publicidade

As rodovias estão sem radares fixos desde 2020, quando terminou o contrato de fornecimento, operação e manutenção dos aparelhos.

Essas rodovias vão ganhar equipamentos do tipo ‘dedo-duro’, que além de verificar a velocidade dos veículos na via, também são capazes de detectar outras irregularidades, como queixa de roubo ou furto, licenciamento vencido, entre outros. Isso será possível porque os equipamentos serão dotados da tecnologia OCR, que permite a leitura automática da placa.

publicidade

O DER, que desde então vinha realizando fiscalizações apenas por radares móveis e pela Polícia Militar Rodoviária, abriu em novembro o edital para a contratação dos serviços de fiscalização do controle de velocidade, com a ampliação dos 250 pontos anteriores de fiscalização para 649. O envio das propostas deve ser realizado ainda em fevereiro e a instalação dos novos radares, , ainda de acordo com o UOL, deverá acontecer no primeiro semestre de 2024.

O investimento será de R$ 202,6 milhões.