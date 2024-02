Vereador pede semáforos sonoros em Osasco

O vereador de Osasco Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal, solicita à administração a implantação de semáforos sonoros na cidade. O pedido foi feito por meio de uma indicação apresentada na última semana.

Carmônio aponta que a implantação dos semáforos sonoros vai promover mais acessibilidade e segurança aos deficientes visuais da cidade. “Esses dispositivos não apenas facilitam a travessia em ruas e cruzamentos, mas também representam um avanço significativo rumo a uma cidade mais igualitária e acolhedora”, justifica.

A sugestão do presidente do Legislativo é que a Prefeitura realize, inicialmente, um estudo de viabilidade técnica e orçamentária para saber se a administração pode arcar com os custos da implantação dos novos equipamentos.

Por se tratar de uma indicação, o texto não precisa ser votado em plenário. Dessa forma, a gestão do prefeito Rogério Lins (Podemos), pode acatar ou não a sugestão do parlamentar.