Carnaval em Barueri será neste domingo (11) a partir das 12h

As comemorações do Carnaval em Barueri começam neste domingo (11) às 12h com a matinê para as crianças. A partir das 13h30, será a vez do desfile de blocos carnavalescos. Já as escolas de samba da cidade começarão a desfilar às 17h. Tudo acontecerá em frente ao Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000).

Veja a programação completa.

Domingo – 11

12h às 13h30 – Matinê para as crianças

13h30 às 16h – Desfile de Blocos

Desfile das Escolas

17h – Coroação da Corte

18h – Escola de Samba Cadência Paulista

19h – Escola de Samba Ganga

20h – Escola de Samba convidada: Oba Oba

21h – Pagode do Tyganá e Pagode do Zóio