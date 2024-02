População pode denunciar possíveis focos de dengue em Osasco pela Central 156

A Secretaria de Saúde de Osasco tem intensificado as medidas preventivas para combater criadouros de mosquito da dengue em todo o município. Com esse objetivo, também foi criado um canal de atendimento específico para a população denunciar possíveis focos do mosquito na Central 156.

Equipes do Núcleo de Controle de Zoonoses/Arboviroses continuam percorrendo os bairros. Além disso, a operação cata-bagulho será intensificada, com a limpeza dos locais em até 72 horas.

O Brasil vive alta de casos da doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite outras doenças como Zika e Chikungunya. Osasco não está na lista de localidades com alta transmissão da doença e que vão receber os primeiros lotes de vacina contra a dengue, entretanto, o prefeito Rogério Lins afirmou que irá solicitar ao Ministério da Saúde vacinas para o município.

No ano passado, a cidade registrou 1.140 casos sem nenhum óbito, de acordo com a administração municipal. Ao longo de janeiro deste ano, foram 80 casos confirmados sem nenhum óbito.

Confira abaixo dicas para evitar a proliferação do mosquito da dengue: