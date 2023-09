Castello Branco terá pistas interditadas em Osasco por conta das obras dos novo acesso

As obras de construção da nova ponte de acesso a Osasco na Castello Branco vão provocar interdições de pistas da rodovia a partir dessa sexta-feira (1).

publicidade

Duas faixas de rolamento da pista expressa, sentido Capital e uma faixa sentido Interior da pista expressa (altura do km 15,8), serão fechadas para seguir com a montagem da estrutura de avanço da construção da ponte que usa o método construtivo de menor impacto ao tráfego, chamado balanço sucessivo.

A operação será realizada até o dia 30 de setembro. Na pista expressa leste (sentido capital), terá intervenção de segunda-feira a sexta-feira, das 21h às 5h. Aos finais de semana ela a obstrução será das 21h do sábado até às 4h da segunda-feira.

publicidade

Na pista oeste (sentido interior) terá intervenção de segunda à quinta-feira. A operação começa às 19h e só termina às 15h do dia seguinte. Na sexta-feira ela será realizada das 22h às 9h do sábado. E no sábado a operação volta a acontecer das 17h até às 15h de segunda-feira.

publicidade