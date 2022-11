Castello, Raposo e Rodoanel passam a aceitar pagamento de pedágio por aproximação

As concessionárias do grupo CCR que administram o sistema Castello/Raposo e o trecho oeste do Rodoanel agora também estão aceitando cartão de crédito e débito que possuem a tecnologia de ‘pagamento por aproximação’, conhecida como NFC (Near Field Communications), nas cabines manuais das praças de pedágio.

Por meio desta tecnologia, o usuário pode utilizar, além do cartão físico nas funções crédito e débito, gadgets como celulares, relógios, pulseiras inteligentes e outros dispositivos que façam uso do pagamento por aproximação.

O novo meio de pagamento está disponível nas praças de pedágio das concessionárias CCR ViaOeste (Sistema Castello-Raposo) e CCR RodoAnel (trecho oeste do Rodoanel Mário Covas), além das CCR SPVias (principais rodovias do sudoeste paulista) e CCR AutoBAn (Sistema Anhanguera-Bandeirantes).

