SuperShopping Osasco anuncia vagas temporárias para o fim de ano

O SuperShopping Osasco se prepara para o aquecimento de vendas neste fim de ano e começa a receber currículos de quem está em busca de vagas temporárias e efetivas nas lojas do empreendimento.

Os interessados devem se cadastrar no site do Super Shopping Osasco. Todos os currículos são direcionados aos lojistas de acordo com as necessidades das marcas.

“Queremos facilitar a procura de lojistas por profissionais para completar o time e também quem está à procura de oportunidades”, diz Mariana Molina, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

Porta de entrada das novidades que chegam à região, o SuperShopping Osasco reúne mais de 130 lojas dos segmentos de Moda, Saúde e Bem-Estar, Moda Casa, Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Acessórios, Lazer, Gastronomia e Serviços.