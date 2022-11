Homem é preso após violentar e ameaçar a companheira de morte em Itapevi

Policiais militares de Itapevi prenderam um homem que manteve a companheira presa dentro de casa sob ameaça de morte. Uma arma calibre 12, de fabricação caseira, foi apreendida na residência do casal.

O caso aconteceu no último final de semana. A equipe foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima que estava trancada no interior da residência, chorando e com uma criança no colo. Ela foi libertada pela equipe assim que uma pessoa chegou para abrir a porta da casa.

Aos policiais a vítima disse ter sido violentada e trancada na residência pelo seu companheiro e, informou ainda que ele saiu bastante nervoso e prometeu matá-la quando voltasse.

Com posse das informações e características do indivíduo, outras equipes realizaram patrulhamento, abordaram e prenderam o agressor, que confessou o crime. Ele foi conduzido à Delegacia da Mulher em Barueri, onde permaneceu à disposição da Justiça.