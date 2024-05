Dia das Mães no Continental Shopping tem brinde e sorteio de vale-compra

Para celebrar o Dia das Mães, o Continental Shopping, localizado no limite entre Osasco e São Paulo, promove a campanha “Sua mãe merece estar sempre bela”. E, até o dia 17 de maio, a cada R$ 400 em compras, os clientes ganham um kit especial.

O presente conta com: 1 gel de banho com 200 ml + 1 emulsão hidratante também com 200 ml da marca Avatim em sacola personalizada. A promoção está limitada a um kit por CPF.

Os clientes ainda concorrem a 5 vale-compras no valor de 5 mil reais cada, totalizando 25 mil reais em prêmio, além de uma consultoria personalizada de imagem e estilo.

De segunda a sexta-feira, os cupons para o sorteio valem em dobro. O cadastro pode ser realizado de forma presencial na loja que está localizada no 2º piso, ao lado da Aleatory, ou de forma online, no site da promoção: promocao.continentalshopping.com.br.

Quando: até 17 de maio

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo

Mais informações: (11) 97622-7395