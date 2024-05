Prefeitura avança na regularização fundiária de imóveis em Itapevi

Neste sábado (11), será realizada mais uma reunião do programa “Documento Legal – Minha Casa, Meu Sonho” com 192 famílias da Vila Santa Rita, em Itapevi. O encontro faz parte da segunda fase do programa, que apresentará as plantas com as medidas de cada imóvel aos beneficiados.

No total, a iniciativa, em parceria com o Governo Federal, vai garantir a regularização fundiária para 957 casas em quatro bairros que estavam em situação irregular: Vila Santa Rita, Jardim Santa Rita, Jardim Itacolomi e Jardim Marina. Serão regularizados cerca de 100 mil metros quadrados de áreas nesses locais.

A reunião será das 9h às 12h no CEMEB Professor Jossei Toda. Essa etapa de encontros com os moradores prosseguirá em outras 11 datas, a serem definidas pela Prefeitura. A expectativa é que as certidões de matrícula individualizadas sejam entregues até o fim deste ano.

O programa de regularização fundiária foi iniciado em 2017 e faz parte do trabalho de atualização do cadastro social dos moradores e de estudos técnicos para viabilizar a regularização dos lotes.

Essa etapa se soma às 1.235 certidões individualizadas entregues em 2022 nos bairros do Areião, Vila da Paz e Parque dos Bandeirantes, e às 3.060 certidões entregues em março deste ano, referentes ao maior acordo de regularização fundiária da história de Itapevi, envolvendo 4,8 mil imóveis da Cohab.