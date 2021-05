Castramóvel de Itapevi estaciona no Centro de Convivência de Idoso nesta terça (18)

A Prefeitura de Itapevi retoma, nesta terça-feira (18), o calendário de castrações de cães e gatos no município. As cirurgias pré-agendadas serão realizadas no Castramóvel, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O consultório veterinário itinerante ficará estacionado no Centro de Convivência do Idoso (Avenida Cesário de Abreu, 915, Dos Abreus) até o dia 22. Entre 24 a 28 de maio, os serviços seguirão para a quadra esportiva em Amador Bueno (Rua Bambina Amirabile Chaluppe).

A estimativa é realizar 500 castrações por regiões entre inscritos online e protetoras de animais. Ao todo serão cerca de 100 castrações por dia, sendo 50 de cães e 50 de gatos, de acordo com a administração municipal.

Ao todo, foram computadas 1.130 inscrições online com 1.965 animais cadastrados na primeira semana de maio. A estimativa é que esses pets serão castrados até o final de junho. Em julho serão iniciados novos cadastros online. Neste ano já foram castrados 1.345 cães e gatos.

Recomendações

Os animais devem estar com, pelo menos, seis horas de jejum de alimentação e água e chegarem até 15 minutos antes do horário agendado. Devem ser trazidos em caixas de transporte (uma por animal), por um único tutor adulto obrigatoriamente, sem outros acompanhantes e crianças.

As medicações para o pós-operatório serão entregues na alta do animal, como antibiótico, analgésico e anti-inflamatório em um único comprimido a ser administrado a cada 24 horas, por três dias e nunca em jejum.

Mais de 4 mil cirurgias gratuitas no Castramóvel

Em 2020, a Prefeitura de Itapevi realizou 4.023 cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos. Por ser um consultório adaptado, são realizadas cirurgias em pets com até 15 quilos e sem raça definida. O programa gratuito não contempla animais de raça. Mais informações sobre as castrações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-0862.

