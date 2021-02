Castramóvel de Osasco começa castrações em março; confira programação do ano

O Castramóvel de Osasco, que será entregue pela Prefeitura como um dos “presentes de aniversário” da cidade, em 19 de fevereiro, já tem programação definida para o ano. A unidade móvel com centro cirúrgico adaptado para oferecer o serviço itinerante de castração de cães e gatos entra em atividade em março, entre os dias 8 e 12, na unidade zona Norte do Hospital Veterinário Público Municipal.

Ao todo serão realizadas quatro campanhas de castração de cães e gatos com o Castramóvel de Osasco ao longo deste ano. Cada uma contemplará, segundo a Prefeitura, mil castrações por semana. Ou seja, serão feitas 200 castrações por dia, sendo 100 de cães e 100 de gatos. A realização do pré-cadastro será divulgada nos próximos dias, informa a Prefeitura.

Além da castração, o serviço incluirá também a identificação dos animais com microchip (microchipagem animal).

Na sequência da programação, em junho o Castramóvel de Osasco ficará uma semana no Parque Chico Mendes. Em setembro, é a vez da região do CEU Saramago, no Jardim Santo Antônio. Em novembro, o serviço será oferecido nas proximidades do CEU Zilda Arns, no Jardim Elvira (confira datas previstas abaixo).

Programação do Castramóvel Osasco*:

8 a 12/3 – Hospital Veterinário unidade Zona Norte. Avenida Lourenço Belloli, 1480 – Pq. Industrial Mazzei

9 a 13/6 (feriado) – Parque Chico Mendes. Avenida Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba

6 a 10/9 – Proximidades do CEU Saramago. Avenida João de Andrade, 1355 – Jardim Santo Antônio

8 a 12/11 – Proximidades do CEU Zilda Arns. Rua Thêda Figueiredo Rega, 155 – Jardim Elvira

* Fonte: Prefeitura / sujeito a alterações

O Castramóvel de Osasco:

O prefeito Rogério Lins (Podemos) fez uma visita técnica para conhecer as instalações do Castramóvel esta semana. O serviço conta com dois ônibus adaptados, sendo um para centro cirúrgico e outro para o pós-operatório.

O centro operatório tem quatro ambientes e capacidade para realizar até seis castrações ao mesmo tempo. Os ambientes são compostos por sala de autoclave (esterilização dos materiais), lavatório de materiais, sala de higienização dos profissionais e ambiente cirúrgico com setor de Emergência, com aparelhos de anestesia inalatória, oxigenação, bomba de infusão, entre outros componentes.

Os ônibus são climatizados, bem iluminados e conectados em rede elétrica (110/220) e hidráulica. Os proprietários ficarão em amplas tendas de apoio recebendo palestras informativas sobre saúde, bem-estar animal e guarda responsável, enquanto aguardam o retorno do animal do pós-operatório, o que pode demorar em média de 1h30 a 2h.

